ضعف النظر لم يمنعه من التمثيل.. الأيام الأخيرة في حياة حسن البارودي

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن البارودي، حيث ولد في 19 نوفمبر 1898، ويُعد من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية، ولكن أكثر ما كان يميزه هي أدوار الشر التي كان يقدمها، على الرغم من ملامح وجهه التي يغلب عليها طابع الطيبة.

بدايات حسن البارودي الفنية

كانت بدايات الفنان حسن البارودي الفنية، عن طريق مسرحية «غادة الكاميليا»، عندما أسند إليه يوسف وهبي دورا بها، ليتألق بعد ذلك في المسرح، في 18 يناير 1974، بعد قدم آخر أدواره فى فيلم «العصفور».

أعمال حسن البارودي في المسرح

من أشهر أعمال الفنان الراحل حسن البارودي، المسرحية المسجلة: مسرحيات «سكة السلامة»، «بداية ونهاية»، «كرسي الاعتراف»، و«القضية».

حسن البارودي يقدم ما يقرب من 125 عملاً فنياً

تمكن الفنان الراحل حسن البارودي، من تقديم مسيرة فنية حافلة بالنجاح، عن طريق مشاركته فيما يقرب من 125 عملاً فنياً متنوعة بين السينما والتلفزيون والمسرح، كما استطاع بهم تخليد ذكراه في قلوب محبيه.

أشرف البارودي: والدي تعرض إلى ضعف نظر شديد في أواخر أيامه

ضعف بصر الفنان الراحل حسن البارودي، في أيامه الأخيرة، لدرجة أنه كان يقف على المسرح ولا يرى جمهوره ومحبيه، وحسبما قال نجله في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة له، إن والده تعرض إلى ضعف شديد في بصره، وكان ذلك في أواخر أيامه، مشيراً: «نتيجة لتعرضه لضعف شديد في بصره، كان يصطحبني معه أثناء التصوير أو عندما كان يجري البروفات».

نجل حسن البارودي يتحدث عن تعرض والده لـ أزمة نفسية قبل وفاته

وأضاف أشرف البارودي، نجل الفنان الراحل، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن والده تعرض لـ أزمة نفسية حادة، والتي جاءت نتيجة لـ إحالة والده على المعاش كـ موظف في المسرح القومي عند بلوغه سن الـ 60 عاماً، وعندما توفي صديقه المقرب حسين رياض، دخل في نوبة اكتئاب شديدة، وكان ذلك في أواخر أيام حياته.