بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر

مع اقتراب فصل الصيف رسميا في نهاية الشهر المقبل وانصراف بعض المربين عن اقامة دورات تربية بالمزارع، يحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة أسعار بورصة الدواجن، كونها من أكثر الأشياء التي يبحث المواطنون عنها، خاصة بعد أن شهدت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، إضافة إلى سعر كرتونة البيض الذي وصل إلى 44 جنيهًا، بعد أن استقر سعرها متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا لنحو الشهر، بحسب شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهد سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الخميس، وصل إلى سعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد.

وأشار «السيد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم يتراوح بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 37 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 27 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.