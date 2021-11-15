«شعبة الخضروات» تكشف عن موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

قال تجار بـ«سوق العبور»، إن تراجع أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق يعود إلى دخول محاصيل العروة الشتوية السوق، وسط وفرة في المعروض، في حين أعلنت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد انخفاض سعر البطاطس.

ولفت التجار إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و20%، لاسيما في أسعار الطماطم والبصل والبسلة والفاصوليا والخيار والكوسة والبازنجان والبطاطس والجوافة والرمان والموز والتفاح.

موعد تراجع سعر البطاطس

وقال حاتم نجيب، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عودة أسعار البطاطس لمعدلاتها الطبيعية بداية من الشهر المقبل (ديسمبر)، يأتي نتيجة طرح عدد كبير من المحافظات المنتجة للبطاطس لمحصولها «العروة الشتوية».

البطاطس من السلع الاستراتيجية

وأشار سكرتير الشعبة، إلى ان البطاطس تعد من للسلع الاستراتيجية لجمهور المستهلكين، مثل البصل والطماطم والباذنجان والفلفل والملوخية والبامية والثوم.

لافتا إلى أن خطورة انفلات أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية تؤرق الأسر المصرية، خاصة وأن نقص بعض أنواع الخضروات واشتعال أسعارها يرجع إلى تراجع المعروض بسبب العروات التي تواجه البلاد حيث لا يوجد بيت من البيوت المصرية لا يستخدم هذه السلع.

توافر المحاصيل في الأسواق

ومن جهته، أكد محسن الفيومي، رئيس شعبة الخضر والفاكهة في غرفة الجيزة، على توافر المحاصيل في الأسواق، لافتا إلى اتفاق بين الغرف التجارية ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية وزارة الزراعة ومنافذ أمان، على توفير السلع ووقف أي ارتفاعات في الأسعار من خلال طرحها في منافذ المختلفة بأسعار مناسبة لعدم المغالاة.

وأفاد بأن البطاطس، ستشهد استقرارا في الأسعار خلال هذه الأيام، دون زيادة جديدة.

وأرجع أسباب ارتفاع البطاطس، إلى تراجع الإنتاجية خلال العروتين السابقتين، مقارنة مع المواسم الماضية التي ضغطت على المساحة التي تراجعت بنحو 100 ألف فدان الموسم الحالي، لافتا إلى أن البطاطس من السلع الاستراتيجية، وتوجد في كل بيت، وبناء عليه ستستمر الأسعار على ما هي عليه بدون تغيرات كبيرة.

وأكد أنه لا ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة في الأسعار، وسيحدد اتجاه السعر حجم الصادرات من البطاطس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.