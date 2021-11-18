غدا.. انطلاق الموسم الثالث من «أتوبيس السعادة» على DMC

تبدأ أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج «أتوبيس السعادة» مع الإعلامي أحمد يونس، على شاشة DMC، غدا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويأتي الموسم الثالث من أتوبيس السعادة مختلفا بشكل كبير عن الموسمين السابقين، ولكنه يعتمد أيضا على نشر السعادة وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتكريمها والاحتفاء بها، كما أن للأطفال جانب كبير في البرنامج.

أحمد يونس: الحلقات تحمل مفاجآت كثيرة

ومن جانبه، أعرب أحمد يونس عن سعادته الكبيرة بانطلاق الموسم الثالث، وأكد وجود العديد من المفاجآت في الحلقات كما أن البرنامج بالكامل سيظهر بشكل مختلف تماما.

برنامج «أتوبيس السعادة» فكرة وتقديم أحمد يونس، أُذيع الموسم الأول والثاني منه على مدار العام الماضي 2020 وحتى منتصف 2021، وينطلق الموسم الثالث غدا على قناة Dmc.