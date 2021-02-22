«أتوبيس السعادة» يكافئ صاحب أول عربية قصب ديلفري في مصر

قدم الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة فضائية «dmc»، مكافأة لـ«أبوعدنان»، صاحب أول عربة قصب ديلفري في مصر، بشراء ثمن القصب له لمدة 6 أيام.

وقال أبو عدنان: إن فكرته جاءت من فيلم الفنان أحمد آدم «القرموطي»، ففي البداية فكر في تجربة ديلفري عصير البرتقال مثل الفيلم، ولكن بعد التفكير قرر أن يكون مشروعه لعصير القصب.

وأضاف «أبوعدنان»، خلال لقاء مع البرنامج، أنه كان يعمل قبل مشروعه في محال عصير القصب بـ«الأجرة»، ولكن شعر باليأس، فقرر إنشاء مشروع خاص به، لافتا إلى أنه يتواجد في مناطق العتبة وإمبابة، منوها إلى أن أهم ما في عصير القصب نظافته، و«النفس».

وأكد أبو عدنان أن سعر العصير في المحل ذاته بالعربة المتنقلة، ويبلغ 3 جنهيات؛ إذ يحرص على مراعاة الأشخاص في الشارع: «اللي بيجيلي ويقولي مش معايا فلوس بقوله اتفضل خدلك كوباية».

ولفت «أبو عدنان» إلى أنه يبدأ العمل من الساعة 8 صباحا حتى 10 ليلا، وعائلته تركها في سوهاج؛ إذ لديه 4 بنات مقبلين على الزواج، إضافة لولدين صغار، والعمل يجبره لزيارتهم كل شهر مرة أو اثنين: «أنا بحب أشرب القصب، زعزوعته بالذات بتنضف الحصوة، وبشربه على الريق»، موضحا أن تكلفة شراء القصب مرتفع؛ إذ يبلغ سعر 4 عيدان 10 جنيهات.