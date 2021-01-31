الليلة.. أحمد يونس يقدم حلقة خاصة عن مونديال اليد في «أتوبيس السعادة»

تذاع الليلة على قناة dmc حلقة جديدة من برنامج «أتوبيس السعادة» من تقديم أحمد يونس، عن كواليس بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 من داخل ستاد القاهرة.

ويلتقي يونس خلال الحلقة، اللجنة المسؤولة عن فريق متطوعي تنظيم كأس العالم لكرة اليد، كما يلتقي عددا من المتطوعين الذي يشاركون المشاهدين كواليس التنظيم، واللقطات الإنسانية التي عايشوها خلال التنظيم.

كما يقدم يونس للجمهور مصمم شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 لأول مرة بعد إشادة الجميع به دون أن يعرفوه.

وتضم الحلقة أيضا لقاء مع عدد من متطوعي حملة «مصر أولا.. لا للتعصب» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لمحاربة التعصب بجميع أشكاله.