وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا يلتقون غدا في أثينا

يلتقي وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص، غدا الجمعة، في العاصمة اليونانية أثينا؛ لبحث التطورات في منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط وليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

بحث التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الدول الأربع أيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي والقضية القبرصية.

كما يبحث وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، التعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ.

وتتطرق المباحثات الرباعية كذلك، إلى التعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا.

مؤتمر صحفي للوزراء الأربعة بعد ظهر غد

وفي ختام اجتماعهم بعد ظهر غد، يعقد الوزراء الأربعة مؤتمرا صحفيا، على أن يعقد وزير خارجية اليونان لقاءا منفصلا مع نظيره الفرنسي غدا لبحث العلاقات الثنائية في ضوء التوقيع مؤخرا على اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية والدفاعية»، فضلا عن الأوضاع في شرق المتوسط والقضية القبرصية، والتطورات في منطقة الساحل وتعزيز التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.