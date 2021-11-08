سامح شكري: توافق مصري أمريكي على خروج المرتزقة من ليبيا

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أوجه ما جرى مناقشته على هامش مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر، الذي جمعه بنظيره الأمريكي انتوني بلينكن، مؤكدًا أنها شملت عدة نواحي على مستوى العلاقات الثنائية، مشيرا إلى مناقشة الجهود التنموية ومساهمة الولايات المتحدة في دفع الشركات الأمريكية، لمزيد من الاستثمار في مصر، ودعم خطة مصر الاقتصادية، ودورها في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، إلى أن هناك توافق مصري أمريكي، على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، والعمل على تحقيق الاستقرار، وتنفيذ الانتخابات، لكي تتواجد حكومة منتخبة، تعبر عن طموحات الشعب الليبي الشقيق.

دفع الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر

وأوضح أن الحوار مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول التعاون لدعم خطة مصر الاقتصادية، ودفع الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، والحرص على مواجهة أزمة كورونا، سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية، وتكثيف التبادل بين الجامعات المصرية والأمريكية، وتوفير فرص لالتحاق الطلاب المصريين في الجامعات الأمريكية، في إطار الدعم الثقافي، وتبادل الخبرات والقدرات.

هناك توافق في الرؤى والأهداف بين البلدين

وأشار إلى أن الحوار تناول ضرورة العمل على استقرار المنطقة، والأوضاع والتطورات في ليبيا والسودان وإثيوبيا وسوريا والعراق واليمن، مشيرًا إلى أن هناك توافق في الرؤى والأهداف بين البلدين.