سامح شكري: أمريكا تتفهم الطبيعة الوجودية لنهر النيل بالنسبة لمصر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تقدير أمريكي لإعلان مصر استعداداها الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول أزمة السد الإثيوبي، للحفاظ على الحقوق المائية لمصر، وضرورة العمل على التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطلع بالدور الذي تستطيع أن تقوم به في ملف السد، رغم التعقيدات المرتبطة بالمشهد الإثيوبي.

أمريكا تتفهم الطبيعة الوجودية بالنسبة لمصر

ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر تطلب من الولايات المتحدة بأن تمارس ما تملكه من قوة إقناع، وتتخذ المواقف اللازمة لحل أزمة السد الإثيوبي، خاصة أن أمريكا لديها علاقات متشعبة، وتستطيع أن يكون لها تأثيرها، فأمريكا تتفهم الطبيعة الوجودية لنهر النيل بالنسبة لمصر.

نوفر كل السبل لدعم استقرار السودان

وأشار سامح شكري، إلى أنه تناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن أهمية تحقيق الاستقرار في السودان، حتى يتوصل السودانيون لما يروه من حل مناسب: «نوفر كل السبل لدعم استقرار السودان، والعمل على تحقيق مصلحة الشعب السوداني، في إطار الحوار القائم بين جميع الأطراف».