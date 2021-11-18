إزاي تعرف مدى استحقاقك للترقية والحافز؟.. إليك رابط الاستعلام

الفضول عن استحقاق الترقية والحافز، أمر قد يشغل بال الكثير من موظفي القطاع الحكومي، وعليه سهّل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الأمر على الموظفين من خلال إطلاق موقع إلكتروني يُمَكنهم من الرد على استفساراتهم بشأن الترقية والحافز في وظائفهم، وذلك لجميع العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة بكل قطاعاته ومؤسساته.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، رابط الاستفسار عن مدى استحقاق الموظف للترقية أو الحافز، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية لقرائها على مدار الساعة.

رابط التأكد من استحقاق الموظف للترقية والحافز

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن موظف القطاع الحكومي، يستطيع الاستفسار عن مدى استحقاقه للحافز أو الترقية، من خلال الموقع الإلكتروني: http://promotion.caoa.gov.eg.

ويُمكّن هذا الرابط، الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، أو من يُمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية أو الحافز.

وفي سياق متصل، كان قد أصدر مؤخرًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 265 لسنة 2021، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة، قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وذلك وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

9 حالات يتم فيها فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة

وحددت المادة 69، حالات إنهاء خدمة الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وهي على النحو التالي:

1- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

2- فقدان الجنسية بسبب التجنيس بدون الحصول على إذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب إسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

3- وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب، فإن الموظف الحكومي الذي يثبت إدمانه للمخدرات، من خلال لجنة المجلس الطبي المختص، التي تقر ذلك، فإن عقوبته تكون الفصل من عمله وإنهاء خدمته.

4- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية، ما لم يُقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

6- الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

7- تقدم الموظف بالاستقالة من عمله، ولم يتراجع عنها أو يسحبها في غضون شهر من تقديمها رسميًا.

8- ثبوت انتمائه لجماعات متطرفة وإرهابية سياسيًا أو دينيًا.

9- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.