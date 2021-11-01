إزاي تدور على وظائف الجهاز الإداري للدولة؟.. جهاز التنظيم والإدارة يوضح

قطاع عريض من الشباب يبحث عن فرص للانضمام للوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وعليه وفر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية، لنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات، لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط بوابة الوظائف الحكومية وكيفية الاستعلام عن الوظائف للعمل بـ الجهاز الإداري للدولة؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة.

بوابة الوظائف الحكومية

وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبوابة الوظائف الحكومية، فإنه يمكن الاطلاع على الوظائف من هنــــا، كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع على وظائف تم تحديد موعد الامتحان وكذلك ظائف تم تحديد موعد المقابلة بها.

ويتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن عن حالة الطلب وظيفة من خلال الدخول على الرابط بالضغط هنـــا، بإدخال الرقم القومي ورقم التقديم والضغط على استعلام لتظهر كافة تفاصيل حالة الطلب المقدم على الوظيفة.

أبرز الوظائف المتاحة ببوابة الوظائف الحكومية

ويوجد في الوقت الراهن العديد من الوظائف المتاحة للعمل بالجهاز الإداري للدولة، على النحو التالي:

- الهيئة العامة للتخطيط العمراني

- جامعة الزقازيق

- الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

- قسم التعليم «جامعة أسيوط»

- قسم المستشفيات «جامعة أسيوط»

- محافظة الإسكندرية

- محافظة الإسكندرية

- مديرية التنظيم والإدارة بالسويس

- محافظة الغربية

- مديرية القوى العاملة بالمنوفية

- محافظة القاهرة

- الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

- الهيئة العامة للسلع التموينية

- -مديرية الشئون الصحية بقنا

- مصلحة الضرائب المصرية

- محافظة الدقهلية

- هيئة الاسعاف المصرية

- مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية

- المعهد القومي للقياس والمعايرة

- مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية

- الديوان العام والمجلس المحلي بالقليوبية

- هيئة الأوقاف المصرية

- مصلحة دمغ المصوغات والموازين

- وزارة النقل - قطاع النقل البحري

-المركز القومي للبحوث

- هيئة النقل العام بالقاهرة