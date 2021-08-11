نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021.. 880 ألف موظف حكومي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021، التي تعتبر ثاني أكبر حركة للترقيات يشهدها الجهاز الإداري للدولة، حيث تشمل ترقية 880 ألف موظف حكومي، وذلك بعد الحركة الأولى التي شهدها الجهاز في عام 2019 وشملت ترقية مليون موظف حكومي للدرجات الوظيفية الأعلى.

نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الاداري للدولة 2021 على موقع «التنظيم والإدارة»

وأطلق، اليوم، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا، لإعلان نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021، وتوضيح كافة تفاصيل حركة الترقيات الجديدة، وتمكين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي، وكذلك في حالة وجود أي استفسار بشأن الترقية أو الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال صفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واللينك الخاص بها هو: (https://www.facebook.com/EgyptianCAOA)

نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021 تشمل المدد البينية حتى 30 يونيو الماضي

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، فإن تفاصيل نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الاداري للدولة 2021، تأتي على النحو التالي:

- صدور القرار رقم (265) لسنة 2021، الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أول أغسطس الجاري بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- تضمن القرار ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة (4) من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، على أن تقع المسئولية كاملة على عاتق المسؤولين بالوحدة.

- تتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 /6 / 2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1 / 7 /2021 مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021 يترتب عليها قيمة الأجر الوظيفي

- تتم ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، وهم الذين تم تعيينهم قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 / 6 /2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

- يستحق الموظف اعتبارًا من 1 / 7 /2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.

- استحقاق وظائف كبير والمستوى الأول (أ) بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني «أ» وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث «أ»، والذين مضى على شغلهم تلك الوظائف 3 سنوات في 30 /6 /2021 حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.

- تكون هذه الحركة من الترقيات وفقا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 /6 /2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

- تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

- تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021-2022، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

- تُصدر السلطة المختصة، سواء الوزارة أو الهيئة الحكومية أو الجهاز التي يتبعها الموظف، قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.