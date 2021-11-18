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محامي أشرف أبو اليسر: حكم تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه بات ونهائي

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هيثم البرعى وبسمة عبدالستار
06:35 م | الخميس 18 نوفمبر 2021
أشرف أبو اليسر

أشرف أبو اليسر

قال مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، إن محكمة النقض أيدت تغريم الفنان محمد رمضان، مبلغ 6 ملايين جنيه، وذلك على سبيل التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي، الذي سببه الأخير للطيار.

الحكم بات ونهائي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكم بات ونهائي وواجب النفاذ.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلًا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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