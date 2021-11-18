ميادة الحناوي لـ«الوطن»: أدعم هاني شاكر في حفاظه على الفن من الدخلاء

أعربت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، عن سعادتها لنجاح حفلها الغنائي الكبير الذي أحيته في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ أيام، وشهد حضور جماهيري كبير من كل الجاليات العربية هناك.

ميادة الحناوي: أشكر كل القائمين على حفلي

وقالت ميادة في تصريحات لـ«الوطن»، إنها ممتنة كثيرا لكل القائمين على حفلها بدبي، لخروجه بهذا الشكل الرائع والجميل، مؤكدة أنها فى قمة سعادتها لمقابلتها جمهورها مرة أخرى، بعد فترة غياب طويلة بسبب فيروس كورونا.

وناشدت ميادة، كل المسئولين على الفن العربي، في التصدي ومحاربة الدخلاء على الفن، الذين يقدمون فنا هابطا غير راقٍ، ويتسبب في إفساد الشعوب قائلة: «رسالتي للشباب الجدد والموهوبين ابتعدوا عن الكلمات الخادشة، وقدموا فن راقي».

ميادة الحناوي: رسالتي للجيل الجديد قدموا فن راقي

وساندت ميادة الفنان هاني شاكر فى مهاجمته لكل مقدمي الاغنيات الهابطة، قائلة: «أدعم الفنان هاني شاكر ضد أي تجاوز، فهو يمنع التدهور في الأغنية العربية»

جاءت مشاركة ميادة الحناوي في الإمارات من خلال حفل «دبي أوبرا»، ردا قاطعا منها على الشائعات الكثيرة التي أطلقها البعض، منها إصابتها بمرض الزهايمر.

وكانت ميادة، خرجت ونفت تلك التصريحات فى وقتها لـ«الوطن»، مؤكدة أن هناك من يحاول الإساءة لها، وإبعادها عن الغناء.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، كان أصدر قرارا خلال الساعات الماضية، بإيقاف 20 من مؤدي المهرجانات من العمل، وهم كالتالي: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.