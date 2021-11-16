أصالة تغني لـ ميادة الحناوي بعد سنوات من الخلاف: أول وآخر مرة «فيديو»

تداول عدد من محبي الفنانة السورية أصالة نصري، فيديو لها من حفلها الغنائي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، تشدو فيه بأغنية لمواطنتها الفنانة ميادة الحناوي، وذلك رغم الخلافات والهجوم المتبادل بين الثنائي خلال السنوات العشر الماضية والذي كاد سيصل لحد المحاكم.

أصالة تشدو لـ ميادة الحناوي: حبينا واتحبينا

أصالة قررت أن تقدم ضمن برنامجها الغنائي أغنية ميادة الشهيرة «حبينا واتحبينا»، ورغم مسيرة أصالة الممتدة لما يقرب من 30 سنة، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم فيها أغنية لـ ميادة الحناوي.

أصالة قالت في كلمتها قبل أداء أغنية ميادة الحناوي حبينا واتحبينا «هغني لكم الآن بشخصيتي المتجاوزة، حتى لو هي غلطت فيا، فنها مهم جدا وأغنيتها ذات تاريخ أكبر، وهي فنانة سورية كبيرة، هغني لميادة الحناوي حبينا واتحبينا، دي أول مرة أغني لها وأعتقد ممكن تكون آخر مرة، معرفش بكره هتزعل».

قدمت أصالة في الحفل أغنيات «الموليا، والورد البلدي، وسؤال بسيط، وأكتر، وما بنقدرش، وحاجة متخصكش، ورفقاً وأهدتها لجميع السيدات الحاضرات، وخانة الذكريات، وجابوا سيرته، وبنت أكابر، وآسفة، وأنا حبك، وبكرة أحلى، وبعدك عني، وفي قربك، ومبقاش أنا، وسامحتك، ويا دلع لصباح» والتي أهدتها لأول مرة لزوجها.

أصالة تهدي لزوجها أغنية من أغنيات صباح

كما قدمت في الحفل لأول مرة نجل شقيقتها «أحمد»، من طليقها الموسيقار محمد ضياء الدين، وهو يعزف على البيانو وقام بمشاركتها بالعزف على أغنية والده «ما بقاش أنا»، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.