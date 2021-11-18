حملات نظافة وتمهيد طرق وشوارع بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات النظافة وإزالة القمامة ورفع الأتربة وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة بقرى ومراكز المحافظة، وإعادة تأهيلها لرفع العبء عن المواطنين، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

إعادة المظهر الحضاري

ولفت المحافظ إلى ضرورة رفع القمامة والمخلفات الصلبة بشكل منتظم ودوري، مع تنظيم العمل على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون تقاعس أو تهاون، مضيفاً بأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار الشكل الجمالي والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

حملات نظافة ورفع القمامة

وفي هذا الإطار، شنت الوحدات المحلية بقرى ومراكز ديروط والقوصية ومنفلوط والغنايم وأبوتيج وساحل سليم والبداري حملات نظافة ورفع للقمامة بالشوارع والميادين وأماكن التجميع وإزالة الأتربة، حيث تم رفع ما يزيد عن 86 مقطورة و51 قلابا وهو ما يوازي 270 طن مخلفات وقمامة، فضلاً عن تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال دون معاناة، وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية من قلاب ولودر وجليدر وسيارات القمامة وعمال النظافة حفاظاً على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري، وذلك خلال حملات برئاسة محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولي النظافة والمخلفات كل في نطاق عمله.