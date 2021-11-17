محافظ أسيوط يعلن تنفيذ 900 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العشرات من الشباب في لقاء حواري بمركز شباب الفتح لتسليط الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة الفتح خاصة والمحافظة بصفة عامة.

دور مراكز الشباب

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لرئيس مجلس إدارة مركز شباب الفتح ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة التي رحب فيها بالوزير المحافظ وجميع الحضور كما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته دور مراكز الشباب بإدارة الفتح في فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار وتميزهم في تحقيق نسبة من المستهدف.

واستعرض دور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري معلنًا تكرار اللقاءات بناءً على توجيهات الوزير المحافظ بصفة دورية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في تلك الملتقيات والجلسات الحوارية وتحقيق أكبر استفادة لهم موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دوره البارز في دعم أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة.

تكريم عدد 8 من المدرسين المتميزين في فتح فصول محو الأمية

ثم بدأت الفعاليات بتكريم عدد 8 من المدرسين المتميزين في فتح فصول محو الأمية بمراكز شباب الفتح وبمختلف القطاعات ثم عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفتح وفيلم قصير عن مجهودات مراكز الشباب في فتح فصول محو الأمية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

900 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليار جنيه

ولفت إلى إنه جاري العمل بعدد 900 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليار جنيه منها أكثر من 153 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مراكز الخدمات الحكومية والمراكز الزراعية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.

إنشاء 88 مدرسة جديدة بقرى ومراكز المحافظة

وأشار إلى أنه يجرى إنشاء 88 مدرسة جديدة بقرى ومراكز المحافظة تم تسليم عدد 44 مدرسة منهم فضلاً عن إحلال وتجديد عدد 4 مستشفيات مركزية لتصبح مستشفيات نموذجية منها مستشفى متكامل ومستشفى طوارئ سيتم إقامتها بمركز الفتح لتصبح من أكبر المستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 136 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المحافظ، استمرار عقد اللقاءات الشبابية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات للمشاركة في تلك اللقاءات، لافتًا إلى دعمه الكامل لمراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة وتبنيه للمواهب الشابة في مختلف الرياضات مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والشباب.

وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي بالمحافظة فضلًا عن الاستعداد لتشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح خلال الأسابيع القادمة بعد تذليل العقبات وتلافي الملاحظات وتشغيلها بصورة تجريبية، كما تم إحالة بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم لمديرية التضامن الاجتماعي لعمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

توفير الأسمدة وتوزيعها على المزارعين مع بدء الموسم الشتوي

كما استعرضت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة خطة المحافظة في توفير الأسمدة وتوزيعها على المزارعين مع بدء الموسم الشتوي بصورة عادلة وفقًا للاحتياجات الفعلية والمعاينات على الطبيعة للأراضي المزروعة، لافتة إلى تدخل الوزير المحافظ ومخاطبته المتكررة لوزير الزراعة وتنسيقه مع مدير البنك الزراعي المصري لتوفير الأسمدة وزيادة كمياتها بالمحافظة لسد احتياجات المزارعين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح» ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط» ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا حيث تشهد هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأيمن أبو عقرب مدير إدارة الفتح التعليمية والدكتور أحمد سيد نائبًا عن وكيل وزارة الصحة بأسيوط ورئيس قطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر وأندية التطوع وأعضاء فريق «yly» والشباب المشارك في اللقاء والحوار وبعض أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الفتح.