محافظ أسيوط يعتمد عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك دولة، وذلك بعد استكمال كل المستندات التي عُرضت على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، وتكثيف العمل للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل مستحقات الدولة، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم.

استغلال أراضي الدولة في إقامة مشروعات

ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها، مشدداً على ضرورة استرداد كل أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.

يذكر أن عقد التقنين الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، إضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

إزالة تعد على مجرى مائي في أبنوب

في سياق آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة تعد على مجاري مائية تابعة للري بمركز أبنوب، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز أبنوب تمكنت من إزالة تعد على ترعة بالردم تروي أكثر من 450 فداني، حيث تم فتح الترعة وإزالة الردم بطول 1.6 كم وعرض 10 أمتار.