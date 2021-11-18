والد حلا شيحة يحضر عزاء شقيقة معز مسعود.. و«الداعية» يمنع التصوير

بدأ الداعية والمنتج معز مسعود استقبال المعزين في وفاة شقيقته علا مسعود، منذ قليل، داخل مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، بعدما أعلن وفاتها منذ نحو أسبوع عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وبدت معالم الحزن واضحة علي وجهه حزنا علي رحيل شقيقته.

عزاء شقيقة معز مسعود

وشهد العزاء وجود الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إلى جانب معز مسعود، وذلك في مفاجأة بعد خلافاتهما ودخول والد حلا في خلافات شديدة مع ابنته قبل تصالحه معها أخيرا واحتفالها معه بعيد ميلادها.

وقرر معز مسعود الاعتماد على مصوره الشخصي لتغطية مراسم العزاء، وعدم السماح للمصورين والصحفيين بممارسة عملهم، على أن يرسل الصور والمقاطع المصورة إلى وسائل الإعلام عبر مكتبه الإعلامي بعد انتهاء العزاء.

ووصل إلى مكان العزاء لتقديم واجب العزاء كل من الفنانة بشرى والفنان شريف رمزي إلى الآن.