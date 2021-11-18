الضرائب: محصلش زيادة من 2015.. ونسعى لتقنين الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة لا تحصل على الكثير من الأموال من المواطنين، ولكن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة ولا توجد زيادة أو تغيير أو فرض ضريبة جديدة في أسعار، «ده مستبعد تماما خلال الفترة الحالية، واللي بيحصل إننا بنعمل مشاريع تطوير في مصلحة الضرائب تؤدي إلى التوسع الأفقي، والضرائب مزادتش من 2015».

فؤاد: نسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن خطة المصلحة حاليا والقائمة على التوسع الأفقي ترغب فيها المصلحة إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الضرائب ليكون اقتصادا رسمي يتم منه تحقيق الضرائب.

وأوضح أن المصلحة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال رصد كل من يزاول نشاطا ويحقق إيرادا منه، فعليه أن يدفع الضرائب، لافتا إلى أن مثل تلك الضرائب التي تجمعها المصلحة تنفق على المشروعات التنموية ولخدمة المجتمع، «محدش ينكر إننا في أزمة كورونا دفعت وزارة المالية أكثر من 100 مليار جنيه في السنة الأولى، وأكثر من 120 مليار جنيه اتصرفوا في السنة الثانية من أزمة كورونا، وجميعنا لا ننكر الإصلاحات في الطرق والكباري والمشاريع القومية اللي بتحصل، ودي كلها من إيرادات الدولة».

القيادة السياسية تسعي لوضع حلولا جذرية لا تعتمد على المسكنات

وأكد أن القيادة السياسية تسعي إلى وضع حلولا جذرية وقطعية لا تعتمد على المسكنات، كالتأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في بورسعيد ومحافظات شمال وجنوب سيناء، «75% من موارد الموازنة العامة للدولة هي الضرائب، وأنا عارف هي رايحة فين وعارف أن فيه تأمين صحي أتعمل وتغذية للأطفال وطرق وكباري وتطوير القرى، فكل ده محتاج مصاريف».

وأشار إلى أن التشريعات التي صدرت في عامي 2019 و2020 كانت في صالح المواطن البسيط، حيث إن هناك مراعاة تامة لصغار الممولين، «لما أقول إن أي موظف دخله في حدود الـ2000 جنيه فهو معفي تماما من الضريبة، وما زاد عن ذلك هيدفع 2.5%، يعني 375 جنيه في السنة».

وتابع: «ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها جراء البيع وليس التنازل، لما حد يبيع شقة لابنه بمليون جنيه فعليه دفع ضريبة، ولكن في حال تنازل عن الشقة أو وهبها للزوجة أو الأولاد فالهبة معفاة عن الضريبة حتى الآن، ولو كان الشخص كاتب في الوصية قبل موته أنه يهب تلك الشقق لأبنائه فلا توجد ضريبة تصرفات عقارية، ده ميراث، ولكن تيجي الضريبة لو الابن كان عايز يبيع الشقة، ففي الحالة دي بيكون طرف بائع».