نيللي عن تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي: «مصر اللي علمتني معنى الضنا»

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيديو خاص من الفنانة نيللي، تتحدث فيه عن تكريمها بالمهرجان، في دورته الـ43، من خلال رسالة صوتية خاصة عبرت فيها عن سعادتها البالغة بهذا التكريم.

نيللي تتحدث عن تكريمها من مهرجان القاهرة

وقالت نيللي في الرسالة الصوتية: «سعادة رائعة وجميلة إن أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي الوقت ذاته بتكرم من بلدي مصر، مصر ضنايا مصر اللى علمتني، معنى الضنا لما خوفت عليها علشان مخلفتش».

وتابعت نيللي قائلة: «نفسي كل إنسان بيسمعنى دلوقتي أو بيقرا الكلمات دى دلوقتى، يحس بالسعادة اللى أنا فيها، لأنه هيكون طاير في السما من السعادة الحمدلله الحمدلله الحمدلله».

محمد حفظى يتحدث عن نيللي كريم

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، كان أعلن فى المؤتمر الخاص به، الذي جرى إقامته منذ أكثر من أسبوع في أحد فنادق القاهرة عن تكريم الفنانة نيللي فى دورته الـ43، ومنحها جائزة الهرم الذهبي، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة.

وتحدث محمد حفظي رئيس المهرجان، عن سبب اختيار نيللي، فقال إنها فنانة كبيرة، بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وقدمت كثير من الأعمال الفنية الناجحة، التى مزجت فيها مابين الغناء والتمثيل والرقص وهذا جعلها احدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى وقتنا هذا .

يذكر أن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، ستنطلق يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وسيجري تكريم عدد آخر من الفنانين، منهم الفنان كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات الخاصة، منها ندوات لكريم عبد العزيز، وبيتر ميمي وغيرهم.