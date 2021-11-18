بشرى لكبار السن في القانون الجديد.. المواصلات بالمجان وتخفيض أسعار 5 خدمات

يعد مشروع قانون المسنين الجديد، من أهم القوانين التي يجري مناقشتها داخل البرلمان، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق المسنين، كما أنها تمس فئة كبيرة من المصريين، واهتم قانون المسنين، بتوفير عدة حقوق لهم، لم يشملها أي قانون سابق.

ويوضح «الوطن» في هذه السطور، بعض الحقوق والمزايا التي يشملها مشروع قانون المسنين الجديد.

مميزات قانون المسنين الجديد

واهتم مشروع قانون المسنين الجديد، بتوفير عدد من الحقوق التي يحتاجها المسن، ومن هذه الحقوق التي كفلها القانون الجديد ما نصت عليه المادة 12 من قانون المسنين الجديد، على الحق في استخدام وسائل المواصلات المختلفة بالمجان، أو بأسعار مخفضة، وذلك بموجب كارت يجري إصداره للمسنين يسمى «بطاقة المسن».

ونصت المادة ذاتها من مشروع قانون المسنين الجديد، على توفير خدمات أخرى للمسن، حيث وفّرت له استخدام المسارح ودور السينما والحفلات الموسيقية واشتراكات الأندية والرحلات الداخلية والخارجية، وتكون كل هذه الخدمات بالمجان، أو بأسعار مخفضة، وذلك من خلال «بطاقة المُسن».

وحمى مشروع قانون المسنين الجديد، المسنين من التعدي عليهم، حيث نصت المادة 13 من القانون الجديد، على أن يكون التعدي بالفعل أو بالقول، أو بأي طريقة على المسن، تشدد العقوبة الجنائية المقدرة على الجاني، كما تغلظ إذا كان الجاني من أقارب المسن.

مناقشة قانون المسنين الجديد

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ناقشت في اجتماعها الأحد الماضي، مشروعي قانون، أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي، وموافقة أكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، الذي أحيل من مجلس النواب إلى «الشيوخ» في الجلسات السابقة.