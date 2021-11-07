10 معلومات لا تعرفها عن قانون حقوق المسنين الجديد.. صندوق لرعايتهم

يعد مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة، من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما يعد أيضا القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

10 معلومات عن قانون حقوق المسنين الجديد

1- توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.

2- إنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة.

3- إصدار بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.

4- تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.

5- سريان أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل.

6- الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.

7- الحفاظ على حقوق المسن فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل المجتمعى والتمكين.

8- الحفاظ على حق المسن فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.

9- الحفاظ على حقوق المسن فى الحماية القانونية والقضائية والإعفاءات المقررة لهم.

10- إعفاء المسن من الضريبة الجمركية للمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة من الآلات والأدوات.

مشروع قانون حقوق المسنين

وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة، و تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.