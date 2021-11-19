ياسمين ممدوح وافي تكشف تفاصيل دفن والدها بمقابر أحمد زكي

أوضحت ياسمين وافي، ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، أن أحمد زكي كان دائما يطلب من والدها شراء مقبرة بجوار مقبرته، وخاصة حينما قامت نقابة المهن التمثيلية، بعرض مقابر لـ الفنانين بأسعار معقولة، لكن والدها كان لا يحب الحديث عن الموت، لذا كان دائما يقول لـ «زكي»، «لما أحب أشتري هاشتري شاليه، فيلا لـ العيال، مش مقبرة»، لكن مع تكرار طلب أحمد زكي ، أخبره والدها، «خلاص اللي يموت الأول يأخد التاني معاه»، وفقا لما صرحت به لـ «الوطن».

«إللى يموت الأول ياخد التاني معاه»

وقالت ياسمين وافي ، إن أحمد زكي استمر في الطلب من والدها شراء مقبرة بجوار مقبرته، مضيفة «لكن والدي كان لا يحب الحديث عن الموت، ولكن كلام الأول كان على محمل الجد، لذا أغلق والدي الحديث معه، بجملة (إللى يموت الأول ياخد التاني معاه)، ووالدي كان العمود الفقري لدعم أحمد زكي في رحلة علاجه مع السرطان، وكان دائما يقول له ده اسمه (سوسو)، وسرعان ما اكتشف والدي أيضا أنه مريض سرطان، وأخفى الأمر عننا وعن عمو أحمد زكي، حتى لا يشعر أحمد زكي إن أكبر داعم له اهتز، وعندما أفصح عن الأمر، صدر طاقة إيجابية للجميع أنه يستقبل المرض بسعة صدر».

وأضافت «لكن بسبب ضعف عضلة القلب لدى والدي، لم يحتمل علاج السرطان، ثم فوجئنا بعد ساعتين من الوفاة، باتصال من أحمد زكي، يطلب من شقيقي الأكبر هاني، بالأمر، قائلا له أنا وأبوك متفقين هنتدفن مع بعض، وأمر أخويا بدفن والدي بمقبرته، ولأن عمو أحمد كان بمثابة عمنا، شقيقي لم يجرؤ على رفض طلبه».

وقالت ابنة الفنان ممدوح وافي، «أحمد زكي كانت له نظرة سوداوية للحياة، لأن حياته كانت صعبة في بدايتها، وكان سبب هذه النظرة القاتمة للحياة هو أنه يتوقع الأسوأ، حيث عندما يحدث السئ لا يتفاجأ، ولذا كان هذا سبب نظرته القاتمة، وتأثر برحيل والدي، ووفاة والدي ساهمت في تطور مرض أحمد زكي، وتدهور حالته، لأن والدي كان داعمه الأكبر».

سر موافقة أبناء وافي على دفن والدهم في مقابر أحمد زكي

وأكدت ياسمين وافي «وافقنا على أمر أحمد زكي، لأن أهل والدي من الفيوم، وكنا لا نعرف أحدا هناك بسبب أن شقيقة والدي توفيت بسن صغير، وكان والدي يتحدث ذات مرة مع أحمد زكي، وتم فتح الحديث حول ذلك فأخبره والدي أنه لا يريد أن يدفن بمقابر عائلته بالفيوم، حتى لا نعاني نحن من الذهاب كل هذه المسافة لزيارته، خاصة أن عائلتنا هناك تكاد تكون علاقتنا منعدمة معها».