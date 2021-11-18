عفاف شعيب عن أحمد زكي في ذكرى ميلاده: «رشحته لمسلسل بستان الشوك ونجح»

تذكرت الفنانة عفاف شعيب، الفنان أحمد زكي، في ذكرى ميلاده اليوم بكلمات مؤثرة، وتمنت من الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه ويدخله فسيح جناته، فقد رحل منذ عام 2005 بعد صراع مع المرض، وكانت عفاف وزكي من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973.

وقالت عفاف شعيب عن أحمد زكي لـ«الوطن»: «فنان موهوب، وكان يقلد الفنانين منذ كنا في المعهد، كنت بمجرد أن اسمع صوته كنت اتخيل أن عبد الحليم ذاته يقف أمامي، فكان له قدرة التقمص كبيرة».

عفاف شعيب تتحدث عن أحمد زكي

وتابعت، «كان لي فضل على أحمد زكي، فبعد زواجي من المنتج رياض العريان كان يبحث عن بطل لمسلسل بستان الشوك، فرشحت له أحمد زكي، وحقق فريق العمل نجاحا كبيرا ومنهم محيي إسماعيل، ورشوان توفيق وزوز ماضي، ورغم أن دوره لم يكن كبيراً، إلا أنه استطاع أن يخطف الأنظار، وتم ترشيحه في أكثر من عمل بعد ذلك».

نجاح أحمد زكي

وأضافت شعيب، «قدم أحمد زكي بعدها مسلسل الأيام لطه حسين، وبدأ ينجح وينتشر وذلك لموهبته الفريدة، كما أنه بدأ يثقف ويعلم ذاته، والدليل أن الجمهور لازال يتذكره حتى الوقت الحالي، ويشاهد الجميع أفلامه وأعماله، فكان لكل دور يقدمه معني وقيمة، ودائماً حريص على التغيير بين الشخصيات».

معلومات عن الفنان أحمد زكي

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي اليوم الخميس، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1949 بمدينة الزقازيق، ومن المعروف عنه معاناته الشديدة من مرض السرطان الذي تمكن من جسده قبل أن تفيض روحه إلى بارئها في 27 مارس 2005 عن عمر ناهز56 عامًا.

وقدم أحمد زكي عدد كبير من الأعمال الفنية، شارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن هذه الأفلام «شفيقة ومتولي»، و«موعد على العشاء»، و«النمر الأسود»، و«زوجة رجل مهم»، و«البريء»، و«الهروب» و«ناصر 56».