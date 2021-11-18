شهيرة: لقنت أحمد زكي الشهادتين قبل وفاته.. وطبيبه منعه من أداء العمرة

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، اليوم، حيث أنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1949، إذ كانت حياته مليئة بالأحداث الثرية، سواء علي صعيد الحياة الشخصية أو الفنية، ولكن تظل الأيام الأخيرة من حياته، بعد اشتداد آلام مرض السرطان عليه، هي الأبرز في مسيرة «الامبراطور».

كان يرغب في آداء مناسك العمرة قبل رحيله بشهرين

كشفت الفنانة شهيرة، الصديقة المقربة للفنان أحمد زكي، عن الأيام الأخيرة من حياته قائلة: «أحمد كان يرغب في أداء مناسك العمرة قبل رحيله بشهرين، لكنها ترددت في تنفيذ مطلبه خوفاً على صحته، إلا أنه طمأنها وأبلغها أنه سيصطحب طبيبه المعالج ومرافقاً له، مضيفة أنها استشارت الأخير من الناحية الطبية، وأبلغها استحالة سفر أحمد زكي نظراً لخطورة وضعه الصحي».

وأضافت: لم أبلغ أحمد زكي برأي الطبيب، حيث توهم أنها ترفض سفره معها، وهو ما دفعه لشكواها لعدد من أصدقائهما المقربين، لكني أديت العمرة له بعد وفاته، ووهبت ثوابها إليه.

شهيرة لـ«الوطن»: أحمد زكي كان إنسانا صلبا

وأكدت الفنانة شهيرة، أن أحمد زكي كان إنسانا صلبا في أيامه الأخيرة، إلا أنه أصيب بغيبوبة قبل وفاته بأيام، حيث لقنته الشهادتين إثرها، وتلت آيات من القرآن الكريم داخل غرفته، خاصة أنها لم تفارقه داخل المستشفى الذي وافته المنية فيه بتاريخ 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 56 عاما.

شهيرة: أفتقد وجود أحمد زكي في حياتي

وشددت شهيرة، على افتقادها لوجود أحمد زكي في حياتها، خاصة أنه كان إنسانا طيبا ومُحبا لمن حوله، كما أن علاقتهما امتدت لسنوات طويلة، وتحديدا منذ بداياته في قصر ثقافة الشرقية، حتى الأيام الأخيرة من حياته.