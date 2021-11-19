استقالة مديرة اتصالات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي من منصبها

قدمت أشلي إتيان، مديرة اتصالات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، استقالتها من منصبها، وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤول في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «إتيان»، عضوة مهمة في فريق «هاريس» الذي عمل بلا كلل لدفع أهداف هذه الإدارة، موضحا أن مديرة الاتصالات ستغادر المكتب في ديسمبر المقبل، من أجل فرص عمل أخرى.

بدورها، قالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن «هاريس» وفريقها لم يبحثوا بعد عن بديل لـ «إتيان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هاريس تنفي تقارير عن توتر في البيت الأبيض بين مكتبها ومكتب بايدن

وكانت «سي إن إن»، أشارت في وقت سابق، عن توتر كبير بين مساعدي ويست وينج، ومكتب نائب الرئيس الأمريكي، مضيفة أن العديد من الأشخاص في فريق «هاريس» يتطلعون للمغادرة، فيما نفت هاريس التقارير عن توتر في البيت الأبيض بين مكتبها ومكتب بايدن، وقالت إنها لا تشعر بأنها غير مهمة في منصبها.

وكانت جين ساكي، المتحدثة الصحفية باسم بايدن، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي، نائبته تعمل كمرافقة له في رحلة قيادته للبلاد لأنه شعر أنها الشخص المناسب الذي يريد أن تحكم إلى جواره هذه البلاد، وأضافت ساكي، أنها شريكة مهمة، وقيادية بارزة، وهي شخص تولى مهام شديدة الأهمية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها على علم بالتقارير التي تفيد باحتجاز أمريكي في أوكرانيا، بتهمة تدبيره اغتيال وزير أوكراني، وقال متحدث باسم الوزارة الأمريكية، إن بلاده تتحمل مسؤولية مساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج، وتراقب الوضع، مضيفة أنه نظرا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدى الوزارة أي تعليق آخر.