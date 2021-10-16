«بايدن»: يجب محاكمة من رفضوا الشهادة في هجوم «الكابيتول»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إن وزارة العدل يجب أن تحاكم الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في هجوم 6 يناير الماضي على مبنى «الكابيتول» لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «بايدن»، ردا على سؤال لـ الصحفيين في «البيت الأبيض»، عن أولئك الرافضين لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي، أنه يجب أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم.

وكانت اللجنة، قال أمس الأول الخميس، إنها ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأشارت اللجنة إلى أن «بانون» رفض التعاون مع تحقيقاتها.

الخزانة الأمريكية: حجم المبالغ التي دفعتها الشركات الأمريكية لـ قراصنة المعلومات بلغت 590 مليون دولار

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم المبالغ التي دفعتها الشركات الأمريكية لـ قراصنة المعلومات «الهاكرز» بعد تعرضها للهجمات بفيروسات الابتزاز، بلغت 590 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وأشارت الوزارة الأمريكية في تقرير، إلى أن فيروسات الابتزاز الالكتروني تشكل خطرا متزايدا على القطاع المالي الأمريكي وأوساط الأعمال والمجتمع، موضحة أن المبالغ التي تم دفعها لـ الهاكزر في النصف الأول من 2021 تجاوزت ما تم دفعه في العام الماضي عام 2020 بأكمله، حيث بلغ الثمن 416 مليون دولار.

من جانبه، أعلن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، تقديم أكثر من 20 مليون دولار كمساعدة إضافية في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لما يقرب من 700 ألف طالب لجوء ولاجئ ومهاجر في أمريكا الوسطى والمكسيك.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إن التمويل الإضافي سيدعم زيادة الوصول إلى الحماية الدولية، بالإضافة إلى تأمين المأوى، والرعاية الصحية، والوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودانت واشنطن، امس الجمعة، بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا لـ الشيعة في مدينة «قندهار» جنوب أفغانستان، وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إيجاز هاتفي، أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان.

وأعرب برايس، عن تصميم الولايات المتحدة، أنه لا يمكن لأي جماعة إرهابية أن تستخدم أراضي أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات على الولايات المتحدة أو أي دول أخرى.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى، أمس الجمعة، لقاء في واشنطن مع وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، موضحة في بيان، أن المحادثات جرت لتأكيد اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن المسؤولان، بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آليات تعزيز التكامل الإقليمي والحوار، وكذلك تطوير الأطر لعلاقات ثنائية أوثق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، التقى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الجمعة، بمقر الوفد السعودي الدائم في نيويورك، ‏بـ كبير مستشاري الوفد الأمريكي الدائم لدى المنظمة السفير ريتشرد إردمان.

وبحث الجانبان، عدد من القضايا الدولية المهمة وعدد من قضايا الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».