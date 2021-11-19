شاب أمام محكمة الأسرة: زوجتي مفترية وعنيفة سرقت التاكسي بمساعدة أشقائها

«مفترية.. ضربتني هي وأخواتها البلطجية وسرقوا التاكسي اللي بشتغل عليه»، عبارات رددها شاب أمام قاضي محكمة الأسرة بالجيزة، خلال نظر دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته بسبب تعاملها العنيف فضلا عن تورطها في سرقة التاكسي الخاص به بمساعدة أشقائها البلطجية، على حد وصفه.

زواج تقليدي

وقال الزوج «وائل»، 33 سنة، في دعواه أمام القاضي بمحكمة الأسرة، إنه تزوج منها بعدما رشحها له أحد جيرانه، فكانت جميلة وهادئة وبعد اللقاء الأول قرر خطبتها، وتقدم لها وبعد الاتفاق على تجهيزات منزل الزوجية، حددوا حفل الزفاف بعد 7 أشهر، وخلال تلك الفترة لم يظهر عليها ما يشير إلى سلوكها العنيف بل كانت على خلق.

الزوجة خدعته

وأضاف «وائل»، أنه اصطدم بطباعها السيئة بعد الزواج، وكان يحاول من أول يوم التأقلم معها لكنه فشل، وحين اعترض كانت تعنفه وتجمع أشقائها للتهجم عليه في منزله، وبعد مرور أشهر سئم منها، واشترى تاكسي ليعمل عليه إلى جانب وظيفته، لكنها اعترضت على غيابه كثيراً خارج المنزل، لتبدأ المشادات الكلامية بصورة يومية وتنتهي بشجار عنيف يتدخل على إثره أشقائها.

سرقة التاكسي

وأشار الزوج إلى أن المشاكل المتكررة جعلته يرفض العيش معها مرة ثانية: «صحيت الصبح ملقتش التاكسي تحت البيت، ولما سألتها أنكرت معرفتها، وبعد كده اكتشفت أنها سرقت المفاتيح وطلعت عليها نسخة وأعطتها لأخواتها، سرقوا التاكسي باليل وباعوه، ولما اتكلمت معاهم اتهجموا عليا وضربوني، وهددوني».

طلبوا منه التنازل عن كل أملاكه

وأوضح «وائل»، أنه حاول معهم أكثر من مرة أن يردوا له ثمن التاكسي وتدخل أحد الجيران للصلح بينهم لكنهم تهجموا عليه: «ساومتني هي وأخواتها على التنازل عن شقتي بكل ما تحتويه من منقولات الزوجية التي اشتريتها من حر مالي، وواصلت تهديدي، ووجدت نفسي أخسر كل شيء أملكه بسبب عنفهم وبلطجتهم».

الزوجة رفضت الطلاق

وأكد الزوج أنه حاول الإنفصال بشكل ودي، لكنهم عنفوه وطلبوا منه التنازل لها عن كل ما يملكه، ليؤمن لها مستقبلها بعد الطلاق فرفض، وعندما ذهب للمنزل وجدهم يقيمون فيه ورفضوا دخوله.

دعوى نشوز

وأنهي الزوج أقواله بأنه قرر اللجوء لمحكمة الأسرة حتى يتخلص من هذه الزيجة بأقل الخسائر، وأقام دعوى نشوز ضدها، سيتم الفصل فيها الشهر المقبل.