سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره صباح الجمعة

احتفظ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري، بمستويات مستقرة في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك خلال فترة التعاملات الصباحية، وعلى نفس المستويات السعرية لتعاملات الأمس الخميس المعلنة من البنك المركزي المصري، لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وأعلن البنك المركزي متوسط سعر صرف العملة السعودية أمام نظيرتها المحلية مساء أمس، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وصل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، إلى 0.27 دولار، بالسوق المحلية وذلك خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

فيما يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المحلية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية للجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يعرض سعر الريال مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وفي سوق الصرافة المحلية، تباع العملة السعودية مقابل الجنيه، عند أسعار 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك بحسب المعلن من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

وبالنسبة إلى أعلى سعر شراء ريال سعودي مقابل جنيه مصري على مستوى البنوك المحلية، فيعرض داخل البنك الأهلي وبنك مصر عند 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

وفي المقابل، لا يزال أقل سعر شراء ريال سعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.03 جنيه داخل فروع المصرف المتحد.