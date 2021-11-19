سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر يستقر أمام الجنيه بمستهل التعاملات

أبقى سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري على نفس مستويات الأمس الخميس المعلنة من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر.

ويعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، حيث يستقر سعر صرف أغلب العملات المتداولة في السوق المحلي؛ خاصة البنوك الحكومية وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

يتداول سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام نظيره المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وكذلك، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، خلال تعاملاته الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي

فيما تباع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، عند أسعار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، صباح اليوم، الجمعة.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

وتعرض العملة الأمريكية أمام العملة المحلية، بأسعار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر شراء أمام الجنيه المصري على صعيد البنوك المحلية، داخل بنكين، «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي»، ليصل إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء.

أدنى سعر شراء دولار أمريكي في مصر

ويعرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند أقل مستوى شراء على مستوى البنوك المحلية، داخل 3 بنوك: البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد، عند 15.64 جنيه.