موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: النبي القدوة في بيته وحياته

أعلنت وزارة الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بتاريخ 9 ربيع الأول 1443 الموافق 15 أكتوبر الجاري تحت عنوان «النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته»، وتعد هذه الخطبة هي الثالثة خلال شهر أكتوبر لاسيما وأنَّ الوزارة قد أعلنت عن 5 موضوعات دفعة واحدة من المقرر تعميمها على أئمة الأوقاف، كما أنَّه من المقرر أن يتمّ ترجمة هذه الخطب إلى عدة لغات فضلًا عن بث تسجيل صوتي في إطار سلسلة الخطب الصوتية، إذ تعد الخطبة القادمة هي الخطبة الصوتية الثامنة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف والذي يحمل عنوان النبي القدوة (صل الله عليه وسلم) في بيته وحياته فقد أشارت الوزارة في نص الخطبة إلى أنَّ الله (عز وجل) اصطفى نبيه (صل الله عليه وسلم) على الخلق جميعا فشرح صدره، وأعلى شأنه، ورفع ذكره، ومن عليه بكل صفات الكمال البشري، فكان (صل الله عليه وسلم) أكمل الناس خلقًا، وأطيبهم نفتًا، وأطهرهم قلبًا، وأسماهم فكرًا، وأحسنهم معاملة، حيث يقول الحق سبحانه: {وإنك لعلى خلق عظيم).

النبي القدوة في بيته وحياته

وتواصل وزارة الأوقاف استعراضها لنص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان النبي القدوة في بيته وحياته قائلة: «المتأمل في حياة نبينا (صل الله عليه وسلم) يجد أنَّه كان يحق نعم القدوة للإنسانية جمعاء، فتراه (صل الله عليه وسلم) نعم الزوج، ونعم الأب، ونعم الجد، لا سيما أنه القائل (صل الله عليه وسلم): (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم بأهلي)».

وجاء في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: وما أجمل أن نقف على شيء من أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) في بيته، وحسن عشرته لأهله، فها هي زوجه السيدة خديجة (رضي الله عنها) تصفه (صل الله عليه وسلم) فنقول: «إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق»، وها هو (صل الله عليه وسلم) يحفظ لها عهدها بعد وفاتها: ومن ذلك أن عجوزا كانت تروره (صل الله عليه وسلم) فيقوم لها ويكرم وفادتها، فلما سألته السيدة عائشة عن سر إكرامه لها، قال (صل الله عليه وسلم): (إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان)، وكان (صل الله عليه وسلم) يقول عن أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها): (ما أندلبي الله عز وجل خيرا منها، قد است بي إذ كفر بي الناس، وصدقني إذ كذيبي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها).

مواقف من حياة النبي

وتواصل وزارة الأوقاف في عرض نص موضوع خطبة الجمعة القادمة، موضحة أنَّه كان (صلى الله عليه وسلم) يعين أهله وبساعدهم في حاجتهم، حيث تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): كان (صل الله عليه وسلم): بخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وسئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها): ما كان النبي (صلى الله وسلم) يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة، بل كان نبينا (صل الله عليه وسلم) حريصا على إدخال السرور على أهل بيته بتخصيص وقت لهم، ومن ذلك أنه (صل الله عليه وسلم) كان إذا دخل الليل يسير مع السيدة عائشة (رضي الله عنها أحيانا تتحدث معها.

كما تناول موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، إحسان النبي (صل الله عليه وسلم) لبناته، فقد كانت ابنته السيدة فاطمة (رضي الله عنها)، إذا دخلت عليه (صل الله عليه وسلم) قام إليها، فأخذ بيدها، فقبلها، وأجلسها مجلسه، وكان (صل الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه، فأحدث بيده، وقبلته، وأجلسته في مجلسها، وتقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): «في أزواج النبي صل الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة (رضي الله عنها) نمشي ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها، وقال (مرحبا يا ابني)، ثم أجلسها بجواره (صلى الله عليه وسلم)».