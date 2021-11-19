تفاصيل خطف طفل على يد عاقر لترضي زوجها.. استغلت فقر الأسرة لسرقة رضيع

داخل شقة صغيرة لا تتخطى مساحتها 50 متراً، دلفت إحدى السيدات التي تحرت الدقة جيدا قبل الصعود إلى ذلك العقار من خلال الجيران، بهدف سرقة طفل لم يتجاوز عمره 15 يوما وتقديمه هدية لزوجها في أوسيم الأسبوع الماضي.

أوهمتهم بتوفير احتياجات الرضيع

سيدة أنيقة تعتقد من الوهلة الأولى حينما تنظر إليها أنها من طبقة أرستقراطية، يظهر عليها أنها حامل في الأشهر الأخيرة، مرت دقائق على تواجدها داخل شقة الأسرة البسيطة إلى أن طلبت منهم أن تساعدهم مادياً بمصدر رزق شهري ترسله لهم، وأنها تريد رؤية الطفل الصغير لشراء ملابس واحتياجات أخرى له، وعلى الفور قامت بالتقاط صورة له ووالدته التي لم تكمل عامها الـ18 وعقدت العزم على الرحيل مؤكدة أن هناك مقابلة أخرى في الصباح الباكر حتى تعرض الطفل على أسرة أخرى لمساعدتهم مادياً.

هربت بالطفل

وفي صباح اليوم التالي توجهت الأم وهي تحمل طفلها ظناً منها أنها ستجد المساعدة المادية والتقت مع المتهمة العاقر التى طلبت منها أن تترك معها الطفل وتدخل استوديو تصوير لالتقاط صور بغرض استكمال الأوراق المطلوبة للمساعدة وما إن دلفت للداخل وخرجت لم تجد الطفل ولا هاتفها المحمول.

تحديد هوية المتهمين

وكان قسم شرطة دائرة أوسيم، تلقى بلاغا باختطاف طفل صغير يبلغ من العمر 15 يوماً من والدته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية تم التوصل إلى تحديد هوية المتهمة وشركائها ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليهن وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، كما اتضح أن المتهمة الأولى لم تكن حاملا بل كانت تخدع زوجها بوضع مخدة على بطنها لكي توهمه بحملها وسرقت الطفل لتدعي أنها أنجبت وذلك حلا للمشاكل الزوجية وجعل الزوج ينهي تلك الخلافات، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات.