عصابة نسائية تقودها سيدة عاقر خطفت طفلا «عشان تصالح جوزها»

حيلة شيطانية أعدتها سيدة عاقر لخداع زوجها الذي هجرها منذ عدة أشهر بسبب عدم الإنجاب، إذ اتفقت مع شقيقتها التي تعمل ممرضة، على خطف طفل حديث الولادة، ونجحت السيدة وشقيقتها وجارتهما في تنفيذ مخططهم وتمكنوا من خطف طفل من والدته في أوسيم، بعد 15 يومًا من الولادة، لكن مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث تمكنت من كشف لغز الجريمة وأعادت الطفل إلى حضن أمه.

مسؤولة جمعية خيرية.. السر في الجريمة

خطة جريمة خطف طفل أوسيم كانت ممثلة في أن صديقة الممرضة رشحت سيدة من جيرانها كانت حاملًا في شهرها الأخير، لتكون هدفًا لهن إذ عرضت على جارتها الحامل التوسط مع جمعية خيرية لتقديم مساعدات لها في مصاريف الولادة، فوافقت الأخيرة بسبب ظروفها المادية الصعبة، وتقمصت الممرضة دور مسؤولة في جمعية خيرية وقدمت لها مصاريف الولادة بالفعل، وبعد 15 يومًا حضرت إليها، وطلبت منها الذهاب معها بصحبة الطفل لتقنين ملف المساعدات المالية، وذهبت بها إلى استويو لتصويرها، وخلال وجودهما هناك نجحت في خطف الطفل من الأم.

دور المباحث في إعادة الطفل المخطوف

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الممرضة سلمت الرضيع لشقيقتها العاقر بعد أن خطفته، وظنت تلك العصابة أنها أفلتت من العقاب، وبعد ساعات من تحرير والدة الطفل بلاغ في مركز شرطة أوسيم، قاد المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم فريق البحث، بعد أن سمع لرواية والدة الطفل وأسرع الفريق الأمني في مراجعة الكاميرات في الاستوديو، التي ذهبت إليه الممرضة المتهمة بصحة والدة الطفل بزعم تصويرها؛ لإتمام المستندات المطلوبة لملف تسوية المساعدات المالية.

تمكنت المباحث من القبض على المتهمات الثلاثة وبمواجهتهن، اعترفن بتفاصيل الجريمة فتحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالتهن إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهن بتهمة خطف الطفل.