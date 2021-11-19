انطلاق فعاليات بطولة الرجل الحديدى العالمية.. ووزير الرياضة: حلم تحقق على أرض الغردقة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات بطولة الرجل الحديدى العالمية «آيرون مان»، بمشاركة 1500 شخص من جنسيات مختلفة، وذلك بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى.

وبدأت فعاليات المسابقة بقطع مسافة 1.9 كيلو متر سباحة، ثم 90 كيلو متر عجل، ثم 21 كيلو متر جري، وتقام البطولة في مصر لمدة 3 سنوات متتالية بعد أن وافقت مؤسسة آيرون مان على ذلك، وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم في نيوزيلاندا، وهي واحدة من أكبر المسابقات الرياضية في العالم، ويتم تنظيمها تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وبناء على توجيهات القيادة السياسية باستضافة مصر للأحداث العالمية على أراضيها.

بطولة «آيرون مان» حلم كبير تحقق على أرض الواقع بالغردقة

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، إن تنظيم بطولة «آيرون مان» حلم كبير تحقق على أرض الواقع بمدينة الغردقة، وأن مصر قادرة على تنظيم جميع الأحداث الرياضية الكبرى، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تستعد لاستضافة البطولة منذ حوالي 11 شهرا.

وأضاف أن مصر نجحت في إقامة الأحداث العالمية على أراضيها، والتي وصل عددها إلى 61 حدثا عالميا، موضحا أن هذه البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام البطولة في ثلاث منافسات هي السباحة والجري والدراجات، وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلو مترا، في السباحة لمسافة 1.9 كم، والدرّاجات الهوائية 90 كم، والجري 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

الغردقة جاهزة لفعاليات البطولة قبل شهرين

من جانبه، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن طرق الغردقة جاهزة لفعاليات البطولة قبل بدايتها بشهرين، لافتاً إلى أن تنظيم بطولة آيرون مان ستعمل على تنشيط السياحة بالغردقة.

وأعرب «حنفي» في تصريحات صحفية سابقة، عن سعادته بإقامة البطولة على أرض الغردقة في نسختها الأولى، واختيار مصر لإقامة البطولة بها لمدة ثلاث سنوات، هو تتويجا لجهود الدولة وإنجازاتها بصفة عامة وخاصة في مجالي الرياضة والصحة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة.