«قيادة دراجات 90 كم».. تفاصيل بطولة الرجل الحديدي في مدينة الغردقة

قال فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، إن بطولة الرجل الحقيقي التي تستضيفها مدينة الغردقة تعد من أقوى البطولات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المنافسات عبارة عن 1.5 كم سباحة، ثم يقود المتسابق دراجة بطول 90 كم، بعدها يأتي الدور على الجري مسافة 21 كم.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «لدينا متسابقون من كل دول العالم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعطى إشارة البدء في تمام الساعة السادسة صباحا، ونحن في انتظار وصول أول متسابق في الفترة من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا».

الطقس المعتدل يساعد المتسابقين

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، أن كل الجهات المعنية كانت مهتمة بهذا الحدث، إذ يشارك فيه 3 آلاف متسابق من بينهم 700 مصري، مشيرًا إلى أن الطقس معتدل في الغردقة وهو ما يساعد الرياضيين على الجري وخوض غمار المسابقة.

أول مرة في مصر

وأوضح فراج عبدالمقصود، أن هذه البطولة تقام لأول مرة في مصر، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال استضافت المسابقة في الشهر الماضي بمشاركة 700 متسابق فقط، مقارنة بـ3 آلاف متسابق في مصر، وشدد على أن أجهزة المحافظة تتعاون من أجل إنجاح المنافسات، فقد جرى إعادة تجديد مسار الدراجات منذ شهرين حتى يخرج الحدث بشكل لائق بصورة مصر في الخارج.