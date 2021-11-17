انطلاق بطولة الرجل الحديدي العالمية بالغردقة بمشاركة 3 آلاف متسابق

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة الرجل الحديدي العالمية، والتي تستضيفها مدينة الغردقة بمنطقة سهل حشيش، وتستمر فعالياتها حتى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا، وتقام البطولة تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وإشراف وزارة الشباب والرياضة.

الغردقة تنظم النسخة الأولى للبطولة

وتأتي البطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض مصر، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.

ووافقت مؤسسة «IRONMAN» العالمية على إقامة البطولة لمدة 3 سنوات بمصر، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع شركة إيجلز للإدارة الرياضية «STAMINA».

منافسات بطولة الرجل الحديدى العالمية

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية فى مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام فى ثلاث منافسات؛ هى السباحة، والجرى، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كم فى السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية 90 كم، والجري 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

الغردقة تستضيف فعاليات مبادرة «ادعم سياحة بلدك»

وفي سياق آخر، استضافت مدينة الغردقة فعاليات مبادرة «ادعم سياحة بلدك» في النسخة السابعة، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وزياد السيسي مؤسس المبادرة، وفيكتور فوروباييف القنصل الروسي وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، وذلك في إطار دعم السياحة المصرية.

فعاليات منتدى المرأة العالمي بالغردقة

كما تشهد الغردقة فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون بالممشى السياحي المفتوح، والذي يستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ويضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم.