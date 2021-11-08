«الشباب والرياضة»: ندرس حكم عودة مرتضى منصور لاتخاذ اللازم قانونيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، أن إداراتها القانونية تدرس حاليا الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

دراسة الحكم الخاص برئيس الزمالك

وأكدت الوزارة، أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي، وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

الفترة الانتخابية تشهد العديد من الشائعات

وتعي الوزارة في ذات الوقت، أن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة، التي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام.

وتقدر الوزارة الدور الوطني الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر، فضلاً عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدى للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأهابت الوزارة بجميع المعنيين، ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات، مؤكدة كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار أي من مؤسساتنا الرياضية المصرية وخاصة الجماهيرية منها.