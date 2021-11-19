الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين نهائي أبطال إفريقيا للسيدات على «الدفاع الجوي»

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات لكرة القدم، بين فريقي هاساكاس ليديز وماميلودي صنداونز، المقررة إقامته في السابعة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، حيث تنظم هذه البطولة في مصر، وسط إشادات بحسن التنظيم والتأمين.

وتتولى الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية تأمين اللاعبين وغرف عقد المؤتمرات والملابس وممرات اللاعبات وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.

ملعبا الدفاع الجوي والسلام استضافا منافسات البطولة

واستضاف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، حيث ضمت المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.