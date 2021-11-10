أهالي قرية المصيلحة يشيعون جنازة شاب توفى أثناء لعب كرة القدم: «كان طيبا ومحبوبا»

شيع المئات من أهالي قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان الشاب «شهاب محمد شماته» والذي توفى أثناء لعب كرة القدم، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية وبكاء وانهيار عدد من أسرة وأصدقاء الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما.

الأهالي: الشاب سقط على جنبه وتوفى

وأكد عدد من الأهالي في قرية المصيلحة بشبين الكوم في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاب كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه وبعد انتهاء المباراة بينهم جلس على الأرض ثم سقط على جانبه، وحاول الشباب في الملعب مساعدة لاستعادة الوعي ولكن دون جدوي، ونقلوه إلى مستشفى ميت خلف بشبين الكوم وأكد الأطباء هناك وفاته.

أهالي القرية: شهاب كان طيبا ومحبوبا من الجميع

وأضاف الأهالي، في تصريحاتهم لـ«الوطن»، أن شهاب كان معروفا وسط الجميع بأنه طيب القلب وحسن الخلق ومحبوب من الجميع وخاصة الشباب، موضحين أن المئات من أهالي القرية شيعوا جنازته تعبيرا عن حزنهم الشديد لوفاته.