خبير عقاري: الاستثمار في المدن الجديدة الأفضل.. ومبادرة الـ«3%» أحدثت رواجا

يشهد السوق العقاري المصري في الفترات الأخيرة حالة تعافٍ رغم استمرار الأزمات العالمية أبرزها جائحة كورونا، وبعد تخفيف إجراءات الإغلاق، وإعلان البنك المركزي المصري عن مبادرة للتمويل العقاري بنسبة 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل في مارس، أدى ذلك إلى رواج السوق.

قطاع العقارات المصري يشهد تطوراً

وقال عبد الرحمن طارق، خبير عقاري ومدير المبيعات بشركة «إيجي تاور»، إن السوق العقاري من أكثر أنواع الاستثمارات الآمنة والمربحة في الوقت الحالي، مقارنة بغيره من الاستثمارات في الأصول الأخرى، مشيراً إلى أن قطاع العقارات المصري يشهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة بإنشاء مدن جديدة وإطلاق مشروعات عقارية ضخمة، وأصبح هناك اتجاه إلى المدن الذكية والتركيز على التكنولوجيا في المشروعات العقارية الجديدة.

الاستثمار في المدن الجديدة من أفضل الاستثمارات العقارية

وأضاف «طارق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش مؤتمر «بيزنكس»، أن الاستثمار في المدن الجديدة يعتبر الآن من أفضل الاستثمارات في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن متوسط الزيادة العقارية السنوية تتراواح بين 8 و 12% سنوياً، والعاصمة الإدارية الجديدة خير مثال على ذلك، ومن المتوقع مع نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة أن يرتفع سعر المتر بنحو 30% وهوما يعود بشكل إيجابي على السوق، ومن هنا يكون الاستثمار في المدن الجديدة هو الأفضل.

العاصمة الجديدة جهة استثمارية قوية جداً

وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة من مدن الجيل الرابع، وجهة استثمارية قوية جداً للمستثمرين داخل مصر وخارجها، ومن المنتظر أن يتم افتتاح العاصمة خلال 6 أشهر، وهي مدينة جاذبة للاستثمار والسياحة، ما يجعل الاستثمار في الوحدات والمشروعات المقامة بها من الاستثمارات الجيدة التي ننصح بها.

حجم استثمارات يتخطى المليار جنيه

وأشار مدير التسويق والمبيعات بشركة «إيجي تاورز»، إلى أن حجم استثمارات الشركة في السوق المصري يتخطى مليار جنيه، لافتًا إلى أن السوق المصري سوق جيد جداً للاستثمار، ومتوقع أن يصل حجم الاستثمارت في آخر 2022، وبعد طرح 4 قطع أراضي جديدة إلى 4 مليارات جنيه.

انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية بالعاصمة

ومن المقرر أن تتم عملية نقل الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، حيث وجّه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.