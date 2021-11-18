صالح الشيخ: نقل أكثر من 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية قريبا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إنه سيجري نقل 40 ألف و410 موظفين آخرين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك تخطيط كبير حددته الدولة المصرية، لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، وحددت 6 خصائص معينة.

بداية انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية ستكون بداية من ديسمبر

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بداية من شهر ديسمبر المقبل، سيجري نقل بعض الأشخاص، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجد لجنة مشرفة على الانتقال للعاصمة الإدارية.

الشئون الإدارية والمالية أول المنتقلين

وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن أول المنتقلين سيكون المسئولين عن الشئون الإدارية والمالية، وسيجري التأكد من عمل كل الأجهزة الإلكترونية، لافتا إلى أن الانتقال سيكون تدريجيا، وبعد التأكد من كل هذه الأمور، مشيرا إلى تخيير الموظفين من خلال نقلهم إلى وظائف أخرى بنفس المرتب، لتقليل العبء المادي والمواصلات عليهم، مع إيجاد برامج تأهيلية للموظفين، لافتا إلى أن الجامعات والعاملين فيها، لن ينتقلوا إلى العاصمة الإدارية.

تجهيز وزارة الإسكان مساكن

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن بعض الجهات طلبت توفير شقق من أجل تسكين موظفيها في هذه الأماكن، لافتا إلى وزارة الإسكان، جهزت 24 وحدة حاليا، وسيجري إعداد باقي الوحدات، لافتا إلى أن عدد كبير من الموظفين المنتقلين عبروا عن رغبتهم في الحصول على عدد من الشقق، من بينهم 17 ألف شخص، طلبوا الحصول على شقق في مدينة بدر، متابعا: «كل شيء مدروس بدقة».