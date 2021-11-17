تصوير جوي لأعمال مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر تصويراً جوياً لأبرز أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ظهر خط المونوريل، وهو وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادية السكة، ويسير على كمرة خرسانية معلقة.

ويبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 52 كيلومتراً، في إطار ربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ومع خطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع والخامس مستقبلاً.

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

ويضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة، وهى «الاستاد، هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع، ذاكر حسين، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، الشويفات، المستشفى الجوي، حي النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمى، فندق الماسة، ح ي الوزارات، العاصمة الإدارية»، ويسهم المشروع فى الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، من خلال نقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

مونوريل مدينة 6 أكتوبر

أما مونوريل مدينة 6 أكتوبر فيبدأ من مدينة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر، ويصل طوله إلى 35 كيلومتراً، ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، وقدره 35 دقيقة، ويتكون خط مونوريل 6 أكتوبر من 10 محطات، هي «المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر - محطة جامع الحصري - محطة أكتوبر - محطة ميدان جهينة - محطة زايد - محطة هايبر - محطة طريق إسكندرية الصحراوي - محطة المنصورية - محطة الطريق الدائري - محطة جامعة الدول العربية».