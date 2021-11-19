مصر تفوز بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة «الفياتا» للمرة الثالثة

فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة «الفياتا العالمية»، للمرة الثالثة على التوالي، حيث جرت الانتخابات «أونلاين»، لأول مرة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميا بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويأتي فوز «مصطفي» بالمنصب من خلال تزكية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، لتقديم دور كبير وهام لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ومجلس الإدارة والجهاز الإداري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، من خلال تواصلهم مع العديد من المؤسسات والجهات الدولية، بالإضافة إلى الدور الكبير للّواء مازن نديم، أول نائب لمنظمه الفياتا بمصر.

الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي

من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفي، إن الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي يأتي تأكيدا لريادة الدولة المصرية والمكانة الكبيرة لمصر، وتقدير العالم الخارجي والمصوتين بالخارج لدور مصر الريادي، حيث أن التصويت يتم من خلال 134 منظمة ممثلة لـ94 دولة وأكثر من 50 ألف شركة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد، وهناك صعوبات تواجه خدمات الشحن والتخليص الجمركي والنقل الدولي بشكل عام داخليا وخارجيا أثرت على العديد من الأنشطة المتعلقه به.

وأشار إلى أن هناك محاور محددة نسعي لتنظيمها والعمل بها أبرزها التواصل والتواجد على مائدة صناعة القرار بالمنظمات العالمية، فيما يخص القطاع ونقل آخر المستجدات عالمياً، والنظر للمتغيرات في التجارة والتصدير، وغيرها، مع العمل على إيجاد حلول بديلة سواء الدخول في تكتلات لتقليل التكلفة لسلاسل الإمداد بشكل عام وتقليل أسعار السلع للمستهلك المصري، مع خلق أشكال وأنماط عمل لأنشطة جديدة لمرحلي البضائع سواء أنشطة أو التعاون بين أطراف المنظومه، داخليا وخارجياً.

منطقة محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق

وأكد نائب رئيس منظمة الفياتا، أن منطقة محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق ليس فقط لمصر ولكن لأفريقيا والعالم بأكمله، وسنركز عليها مستقبلاً لدعم قطاع النقل الدولي، وسنقوم ببذل الجهد للترويج لها مع بحث سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنطقه لوجستيا، مع التطرق إلى تقنين الأوضاع الخاصة بمرحلي البضائع قانونيا وتشريعيا والتأكيد على أهمية دورهم، وتعزيزه في التشريعات القانونية ووضع تعريفات محددة وواضحه لهم، في ظل تحول رقمي تقوم به الدولة في الاقتصاديات، والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هناك مشروع يستهدف دفع مفهوم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات، مع نقل كل ماهو جديد فنيا وفكريا وتكنولوجيا للسوق المصري بشأن ترحيل البضائع وتطوير القطاع بما يليق بالعاملين به وبالاقتصاد المصري ودعما لرؤية الدولة المصرية 2030 والاتجاه نحو التحول الرقمي بمفهومه السليم.