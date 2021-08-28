وزير النقل يتفقد ورش السكة الحديد بالعباسية: تقديم أفضل خدمات للمواطن

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية جولة تفقدية اليوم السبت، بورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك بأنواعها والمفصلات للسكك والأحواش والمخازن وإبر التمدد علي الكباري وأعمال الكريتال والبوابات الحديدية وكذلك بعض المهمات الخاصة بالوحدات المتحركة مثل أبواب وشبابيك العربات وأبواب الحمامات للعربات العادية والجلب والبنوز لجميع ورش الهيئة وشيالات الأمان للعربات بالإضافة إلى عمل صيانة وعمرات مواتير المرور علي السكة.

واستهل وزير النقل زيارته بتفقد أقسام الورشه المختلفه، وقسم السكه الخاص بإنتاج التقاطعات والمفاتيح ومكوناتها وقسم الكباري الخاص بصيانة سقائف وجمالونات وتصنيع أسوار معدنية بجميع ورش ومناطق الهيئه وقسمي الرفايع والخراطيين الخاصين بصناعة الأجزاء الداخليه بالعربات والقسم الميكانيكي الخاص بعمرة و صيانه محركات موتورات هندسه السكة.

وشاهد الوزير كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة مثل ماكينة تقطيع القضبان والماكينات المتعددة لقشط وتشكيل القضبان وتخريم القواعد وكذلك ماكينة «CNC»، التي تعمل بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر.

وأكد الوزير خلال لقائه مع عمال الورشة ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وساعة الراحة المحددة، مشيراً إلى أنه في حالة تكليف أحد العمال بمهمة بعد وقت العمل الرسمي نظراً لحاجة العمل يتم إثابته فوراً وتنظيم منظومة الإجازات وفقاً للقانون وبما يحقق الإنتاجية المطلوبة من الورشة يوميا وإسبوعيا وشهريا.

ولفت إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقلد المناصب وفقا للكفاءة وليست بالأقدمية وأن يتم الاستفادة المثلى من كافة المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كافة المواد الغير قابلة لإعادة التشغيل تمهيدا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العمال لزيادة الإنتاجية.

وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع كافة الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاحيتها، مشيراً إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل تم الالتزام أمام القيادة السياسية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الدولة الناجحة والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد الوزير أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة، وضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها المستمر بمعدات حديثة ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه على الجميع العمل بروح الفريق.

ولفت إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي والتي تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها: خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الورش، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية، وكذا الانتهاء من تطوير 20 ورشة فرعية ويتقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن تحويل الورش الرئيسية إلي شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، فعلي سبيل المثال جار حالياً دراسة تحويل ورش كوم أبو راضي إلي شركة.

يذكر أن ورش الإنتاج بالعباسية، انشئت عام 1934 علي مساحة 42 ألف متر مربع ويبلغ عدد العاملين بها 295 عامل وتم الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية بالورشة مؤخرا وشملت على إعادة تأهيل مبنى المخازن «إصلاح الأسقف والأرضيات – الدهانات»، مع تغيير كامل لصاج السقيفة القديمة وتغيير الجمالونات والأعمدة اللازم تغييرها.