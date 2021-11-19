ماذا كان يفعل النبي يوم الجمعة؟.. دار الإفتاء تجيب

يوم الجمعة له فضل كبير، وله مكانة خاصة عند المسلمين، فهو عيد أسبوعي، يسعى المسلمون فيه لمعرفة ماذا كان يفعل النبي يوم الجمعة، ليقتضوا بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فينالوا من ثواب هذا اليوم المبارك، ويعد يوم الجمعة من أهم الأيام التي يستجاب فيها الدعاء فقد خصه الله عز وجل بساعة إجابة، لا ترد فيها للمسلم دعوة، فهو خير أيام الأسبوع.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

ماذا كان يفعل النبي يوم الجمعة؟ من الأسئلة التي يسألها العديد من المسلمين عبر محركات البحث، وقد حرصت دار الإفتاء على الإجابة عليه، موضحة، أن الدعاء يوم الجمعة وليلته، من أبرز ما كان يفعل النبي يوم الجمعة، ويفضل الإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم، فأشارت دار الإفتاء إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا»، وأشارت أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه:«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة».

التبكير إلى المسجد يوم الجمعة

كما ذكرت دار الإفتاء، أنه ورد عن النبي أنه كان يُبكر إلى المسجد، كما أشارت إلى أن الاغتسال في يوم الجمعة، أحد الأمور التي كان يفعلها النبي يوم الجمعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغتَسَلَ يَوَم الجُمُعةِ، ومَسَّ من طِيبٍ إنْ كان عندَه، ولَبِسَ من أحسَنِ ثيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إنْ بَدا له، ولم يُؤْذِ أحَدًا، ثم أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ؛ كانت كفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى».

ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أن من أبرز ما كان يفعل النبي يوم الجمعة، وأوصانا القيام به، هو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد عن أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» صحيح الجامع، كما سبق ولفت الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتاوى في دار الإفتاء، إلى أن وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي مع غروب شمس يوم الجمعة.