دعاء يوم الجمعة.. أبرز سنن الرسول وله ساعة استجابة

يتجدد الحديث عن سنن النبي صل الله عليه وسلم، في يوم الجمعة، والتي من ضمنها دعاء يوم الجمعة والتسوك والتبكير إلى المسجد، يحبذ اتباعها من كل مسلم يحى على الأرض، وسبق ووضحت دار الإفتاء أن اتباع سنن رسول الله في يوم الجمعة، لها فضل كبيروتكون سببا في الحصول على ثواب عظيم عند الله عز وجل، وتشمل سنن يوم الجمعة 8 سنن، منها التبكير إلى المسجد والدعاء وكثرة الصلاة على النبي في يوم الجمعة وغيرها.

دعاء يوم الجمعة

ويعد دعاء يوم الجمعة من أبرز سنن الرسول صل الله عليه وسلم لاسيما وأنه في يوم الجمعة ساعة اجابة، ضمنها دعاء يوم الجمعة فعَن أبي هريرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: (فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا، متفقٌ عليه.الدعاء في يوم الجمعة وساعة استجابته).

وقد فضل الله عز وجل يوم الجمعة عن باقي أيام الأسبوع، ولهذا فإن دعاء يوم الجمعة مستحب ويرجى فيه الإستجابة من المولى عز وجل لاسيما وأن الله تعالى جعل في هذا اليوم ساعة استجابة، وقد اختلف العلماء في تحديدها، ولكن أرجح الأقوال عن ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة تلخصت في قولين:

- الأول يشير إلى أن ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة هي بين جلوس الإمام على المنبر وحتى انقضاء وقت الصلاة، فقد روي عن أبي بُردة بن أبي موسى، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: “نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.

- والثاني يقول أن وقت استجابة دعاء يوم الجمعة يكون من بعد صلاة العصر حتى أخر ساعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، وهذا استنادا إلى السنة في حديث جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر [رواه أبو داود 1048، والنسائي 99/3، والحاكم في المستدرك 1032].

قراءة سورة الكهف

وبعد استعراض موضوع دعاء يوم الجمعة، فإن من بين أهم سنن هذا اليوم أيضًا كثرة الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، بالإضافة إلى قراءة سورة الكهف، فقد ورد عن أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) (المصدر: صحيح الجامع خلاصة حكم المحدث: صحيح)، وسبق وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتاوى في دار الإفتاء، أنَّ وقت قرائتها يبدأ من غروب شمس يوم الخميس وينتهى مع غروب شمس يوم الجمعة.