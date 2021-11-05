دعاء مستجاب يوم الجمعة لقضاء الحاجات.. تهتز له السماء

تعد جملة «دعاء مستجاب يوم الجمعة»، من أكثر العبارات بحثا عبر محركات البحث على مدار اليوم الجمعة الذي يعتبر من أحب الأيام عند الله، فهو خير أيام الأسبوع، ويحرص المسلمون على اغتنام ثواب هذا اليوم، عن طريق الإكثار من العبادات المستحبة عند الله عز وجل ونبيه الكريم، ويستعرض «الوطن»، في هذا التقرير بعضا من الأدعية المستجابة والمستحبة.

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

ونصح أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، كما ورد عنه في الأحاديث النبوية، أن يدعي المسلمون بدعاء تهتز له السموات، وهو دعاء مستجاب يوم الجمعة، وفيه: «يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر (ويسمي الحاجة أو الشخص) يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».

ومن الدعوات الأخرى المستجابة في يوم الجمعة والمستحبة، «للهم قدر لي فأني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء».

وكثيرا ما يدعو الأشخاص ربهم من أجل الرزق وتيسير الحال، وهناك أدعية مستجابة يوم الجمعة يفضل ترديدها من أجل الرزق وتيسير الحال، ومنها: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

دعاء مستجاب يوم الجمعة لفك الكرب

كما يحرص الأشخاص الذين لديهم حالة كرب، على دعاء الله في كل الأيام بدعاء لتخفيف الهم عنهم، لا سيما في يوم الجمعة؛ لاحتوائه على ساعة استجابة لكل دعاء خصه الله عز وجل بها.

كما يوجد دعاء مستجاب يوم الجمعة من أجل تيسير الأمور وجلب الرزق وهو: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

ومن الأدعية المستجابة أيضا: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

دعاء لقضاء الحاجات

وهناك عدد من الأدعية التي يرددها المسلمون من أجل قضاء الحاجة، ويبحث الكثير عن دعاء مستجاب يوم الجمعة لقضاء الحاجة، ومن الأدعية المفضل ترديدها يوم الجمعة لقضاء الحاجة، ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: «كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك..، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.

دعاء لمغفرة الذنوب

كما يحرص المسلمون على دعاء الله في يوم الجمعة ليغفر ذنوبهم ويتقبلهم من التائبين، من خلال دعاء أشارت له دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني، وهو: «رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ».