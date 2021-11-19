مدير مدرسة يفاجئ الطلاب بشرح حصة رياضيات لسد العجز.. والتلاميذ: عايزينه يكمل

فوجئ طلاب مدرسة التقوى الابتدائية، التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، بمدير المدرسة قادما إلى الفصل لشرح حصة في مادة الرياضيات بدلًا من المعلمة التي تغيبت في هذا اليوم لظروف مرضية، وذلك في محاولة منه لسد العجز خلال سير العملية التعليمية.

وخلال شرح الحصة، تبيّن لطلاب الصف السادس الابتدائي، أن الأستاذ محمود علي، مدير مدرسة التقوى الابتدائية بالغردقة، على كفاءة عالية في شرح مادة الرياضيات، إذ شرح لهم أجزاءً من المنهج المقرر عليهم بطريقة سلسة وسهلة للغاية على حد تعبير طلاب الفصل.

مدرس أول في مادة الرياضيات

ومن جانبه قال محمود علي داود، مدير المدرسة في تصريحات لـ«الوطن» أن العجز في المدرسين جعله يدخل الحصة مكان معلمة الرياضيات، التي تغيبت لظروف مرضية واستطاع استرجاع ذاكرته في منهج الرياضيات التي قال إنه يعشقها، نظرًا لأنه كان مدرس أول رياضيات، وذلك قبل أن يتولى مسؤولية إدارة المدرسة.

ولفت إلى أنه يتبقى له عامان على بلوغ سن المعاش، مؤكدا أنه ليس لديه مانع من الاستمرار في تلبية رغبات الطلاب بل عرض عليهم مجموعات تقوية عقب الفترة المسائية بالمجان في المدرسة، وذلك مساهمة منه لتدعيم طلاب المدرسة.

مدير مدرسة التقوى بالغردقة

وأكد «داود» في حديثه لـ«الوطن»، أن المدرسة هي بيته الثاني، ويشعر بالاستمتاع في الوقت الذي يقضيه بها منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وأشاد بطاقم التدريس والطاقم الإداري وجميع العاملين بالمدرسة، واصفًا: «الجميع هنا يعمل على قلب رجل واحد وكأنها أسرة واحدة، ولا فرق بين مدرس وعامل أو إداري، فالجميع يساعد بعضه».

كما أشاد مدير مدرسة التقوى بالغردقة، إلى الدعم المقدم من الإدارة التعليمية، برئاسة محمد إبراهيم، وذلك بتوجيهات من هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

المدرسة الأولى على مستوى الجمهورية

ومن جانبه قال كمال سليمان، رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، إن مدرسة التقوى الابتدائية من المدارس الأولى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنها حصلت على مراكز متقدمة في مسابقات على مستوى الجمهورية.

ووصف مدير المدرسة، بأنه مُجد في عمله، وهذا ما جعله يفوز بجائزة المدير المثالي على مستوى محافظة البحر الأحمر في سنوات سابقة، غير حصده المركز الثالث على مستوى الجمهورية سابقا، وذلك بفضل المنظومة التعليمية الجيدة في الغردقة.