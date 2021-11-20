قصة جوني ديب وآمبر هيرد في فيلم وثائقي.. من الحب إلى أروقة المحاكم

تعمل قناة «ديسكفري» الأمريكية، على إنتاج فيلم وثائقي عن النجم الأمريكي جوني ديب وعلاقته بزوجته السابقة أمبر هيرد، بعنوان «Johnny vs Amber»، ويروي على مدار حلقتين، قصة انهيار علاقة الحب بينهما ووصولها إلى الاتهامات المتبادلة والدعاوى القضائية في أروقة المحاكم، ومن المنتظر أن يكون الفيلم جاهزا للعرض على منصة «ديسكفري+» قبل نهاية العام الجاري.

محامون وشهادات من المقربين وتسجيلات صوتية في فيلم «Johnny vs Amber»

وتشارك في إنتاج الفيلم الوثائقي، شركة «Optomen» للإنتاج التلفزيوني، وسيتم تقديم الفيلم بشكل مزدوج، حيث يتم سرد القصة من إحدى وجهات نظرهما، وسيتضمن الفيلم الوثائقي مقابلات مع محامين معنيين من كلا الجانبين، وشهادات من المقربين من الزوجين السابقين، كما ستفحص لقطات واسعة وتسجيلات صوتية صوّرها الزوجان بأنفسهما، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت كلير لايكوك، رئيسة قسم الترفيه في قناة «Discovery»: «توفر السلسلة نظرة متعمقة للمعركة الملحمية التي أدت إلى إطلاق حملات الدعم من قبل المعجبين سواء تجاه ديب أو آمبر، بالإضافة إلى قضية المحكمة العليا العامة التي استحوذت على الكل، لقد قامت (Optomen) بعمل رائع في تحويل هذه القصة متعددة الطبقات إلى محتوى مثير ومخيف في نفس الوقت».

قناة «ديسكفري»: نقدم قصة جوني ديب وآمبر هيرد من وجهتي نظرهما

ومن جانبها، أوضحت شارلوت ريد، نائب رئيس قسم الترفيه في القناة: «لا تزال قصة ما حدث بين جوني وأمبر، مثيرة للانقسام بشكل كبير، بين المعجبين والجمهور بشكل عام، شرعنا في عمل فيلم وثائقي يستكشف القصة من كل وجهة نظرهما، حتى يتمكن المشاهد من تجاوز العناوين الرئيسية، وفهم من هما، وتحديد من يجب أن يؤمن بهذه القصة البشرية المعقدة، نعتقد أنها قصة معاصرة مقنعة عن الحقيقة والأكاذيب التي نأمل أن تفتح محادثة مع مشاهدينا».

وأضاف نيك هورنبي، الرئيس التنفيذي المشارك في «Optomen»: «من خلال الأشرطة ومقاطع الفيديو المنزلية والرسائل النصية المعروضة في المحكمة، تمنح هذه الأفلام المشاهدين نظرة ثاقبة نادرة وهامة عن الزواج الذي حدث بشكل خاطئ وانتهى بشكل مأساوي، ولفهم أفضل للقضية البالغة الأهمية من العنف المنزلي».